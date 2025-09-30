Elezioni Marche vince l’astensionismo | il centrosinistra non trova le parole giuste per un popolo annientato
di Enza Plotino La vittoria di Acquaroli nelle Marche dimostra ancora una volta che la metà del corpo elettorale italiano, esattamente il 50%, non crede nella bontà delle proposte di questa classe politica, resta a casa, segno di una sfiducia che colpisce trasversalmente. “I ceti più deboli e i precari, che dovrebbero essere la linfa di un’alternativa progressista, non si sono mobilitati. Senza riportare al voto chi ha smesso di crederci, non ci sarà partita vincente per la sinistra” scrive Enrico Rossi. L’elezione regionale nella Marche dimostra, ancora una volta, che Meloni tiene tra i suoi fidelizzati (il 26% del 50%) e che il centrosinistra non ha trovato ancora le parole giuste, vere, salvifiche per una popolazione annientata dalle difficoltà della vita quotidiana e per una massa di giovani donne e uomini precari e fragili (in tutti i sensi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
