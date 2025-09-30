Elezioni Marche la palla al piede dei progressisti non è il grillismo buono ma il moderatismo del Pd

Ogni sconfitta elettorale porta a qualche riflessione. Nel caso della sconfitta della coalizione progressista nelle Marche, una delle tesi che sta emergendo, secondo una certa stampa, è che la colpa sarebbe dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Pd e 5 Stelle sarebbero incompatibili agli occhi degli elettori, e per questo puniti votando a destra (!). La prospettiva dell’andare da soli non è nuova, ed è già stata sperimentata in maniera disastrosa nelle elezioni politiche del 2022 da Letta, quando sono stati regalati decine di seggi alla coalizione di destra per pochissimi punti in percentuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Marche, la palla al piede dei progressisti non è il grillismo buono ma il moderatismo del Pd

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

Elezioni regionali Marche 2020: Cdx 361.186 voti (49,13%) Csin 274.152 voti (37,29%) M5S 63.355 (8,62%). Elezioni regionali Marche 2025: Cdx 337.679 voti (52,43%) Campo largo (Csin + M5S) 286.209 (44,44%). Insomma, il Cdx ha perso 23.507 voti, il C - X Vai su X

Tg2. . Le elezioni regionali. #Marche. Vince il centrodestra che riconferma #FrancescoAcquaroli, di #FratellidItalia - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici, chi vince alle elezioni regionali nelle Marche 2025 - Si avvicina il periodo delle elezioni regionali dell'autunno 2025, e il primo voto sarà quello delle Marche: le urne saranno aperte domenica 28 e lunedì 29 settembre, l'attenzione nazionale è alta ... Scrive fanpage.it

Elezioni regionali Marche, il 25 settembre su Sky TG24 il confronto tra Acquaroli e Ricci - L’Italia si appresta ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni: Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Calabria e ... Lo riporta tg24.sky.it