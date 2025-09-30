Elezioni Marche – Ettore Rosato | Con la sinistra incompatibilità totale il centro resta la nostra strada

Dopo il voto nelle Marche, Ettore Rosato mette in luce le nette differenze tra il centro e la sinistra, dalla politica energetica al Jobs Act, evidenziando come percorsi distinti siano inevitabili. Secondo Rosato, il centro deve mantenere la propria identità, portando avanti una politica coerente e pragmatica senza cedimenti. In un contesto politico frammentato, rafforzare . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Sondaggi politici, chi vince alle elezioni regionali nelle Marche 2025 - Si avvicina il periodo delle elezioni regionali dell'autunno 2025, e il primo voto sarà quello delle Marche: le urne saranno aperte domenica 28 e lunedì 29 settembre, l'attenzione nazionale è alta ... Come scrive fanpage.it

Elezioni regionali Marche, il 25 settembre su Sky TG24 il confronto tra Acquaroli e Ricci - L’Italia si appresta ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni: Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Calabria e ... Riporta tg24.sky.it

