Elezioni Marche – Ettore Rosato | Con la sinistra incompatibilità totale il centro resta la nostra strada

Dopo il voto nelle Marche, Ettore Rosato mette in luce le nette differenze tra il centro e la sinistra, dalla politica energetica al Jobs Act, evidenziando come percorsi distinti siano inevitabili. Secondo Rosato, il centro deve mantenere la propria identità, portando avanti una politica coerente e pragmatica senza cedimenti. In un contesto politico frammentato, rafforzare . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Elezioni Marche – Ettore Rosato: “Con la sinistra incompatibilità totale, il centro resta la nostra strada”

