Elezioni Marche 2025 vince Acquaroli | Inter la mia squadra del cuore

Concluse le Elezioni Regionali Marche 2025: Francesco Acquaroli batte Matteo Ricci e si conferma Presidente della Regione Marche. Politica a parte (non ci interessa molto analizzare, come sapete, le questioni politiche), al Presidente Acquaroli auguriamo un buon lavoro e tante gioie (e fortune) professionali. Lo abbiamo visto le scorse settimane allo Shada di Civitanova Marche in occasione del recente incontro Filosofarte con Giuseppe Cruciani. Prima ancora all’ultima edizione del Premio celebrativo della Zona Cesarini all’ Eurosuole Forum (edizione 2025). Tra l’altro, avevamo scambiato quattro chiacchiere col Presidente Acquaroli anche l’anno scorso (in estate, al Madeira Beach Civitanova), sempre nelle Marche, in occasione della presentazione del libro ‘La grande bugia verde’ di Nicola Porro. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Elezioni Marche 2025, vince Acquaroli: “Inter la mia squadra del cuore”

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

ELEZIONI REGIONALI 2025: ACQUAROLI CONFERMATO CON IL 65,80% - Nel Comune di San Severino Marche si è concluso lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Giunta Regionale delle Marche e dei componenti l’Assemblea legislati - facebook.com Vai su Facebook

Proiezioni 5 – Elezioni Regionali Marche 2025 Continuate a seguirci per i prossimi risultati sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 - X Vai su X

Elezioni Marche, rieletto Acquaroli: cosa ha detto Giorgia Meloni e la reazione dell’opposizione - La premier: “Gli elettori premiano suo lavoro, certa che continuerà con la stessa passione e determinazione". Segnala quotidiano.net

Risultati elezioni Marche 2025, Francesco Acquaroli confermato governatore - Dopo la chiusura delle urne di oggi, lunedì 29 settembre alle ore 15, è partito lo scrutinio che ci consentirà di capire, in tempo reale, quali candidati e quali liste avranno la meglio e chi ... Da money.it