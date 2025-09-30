Elezioni Marche 2025 | non sono ‘Ohio’ d’Italia Acquaroli si conferma

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni regionali nelle Marche, attese come un possibile “Ohio” d’Italia, hanno confermato la vittoria del centrodestra. Il governatore uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) ha superato il suo rivale di centrosinistra Matteo Ricci, sostenuto da tutte le forze di minoranza (ad esclusione di Azione). Le proiezioni mostrano Acquaroli con un consenso tra il 51,3% e il 52,2%, mentre Ricci si ferma tra il 44,7% e il 45,5%. I risultati delle elezioni regionali nelle Marche: i partiti più votati. Secondo le proiezioni, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 28,3% dei voti, seguito dal Partito Democratico al 23,1% e da Forza Italia all’8,1%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

elezioni marche 2025 non sono 8216ohio8217 d8217italia acquaroli si conferma

© Lapresse.it - Elezioni Marche 2025: non sono ‘Ohio’ d’Italia. Acquaroli si conferma

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

elezioni marche 2025 sonoEletti Consiglio Regionale Marche 2025/ I risultati delle Elezioni 2025 e il precedente del 2020 - Eletti Consiglio Regionale Marche: i risultati delle Elezioni 2025, la ripartizione dei seggi e i dati sulle votazioni del 2020 ... Da ilsussidiario.net

elezioni marche 2025 sonoElezioni Marche, rieletto Acquaroli: cosa ha detto Giorgia Meloni e la reazione dell’opposizione - La premier: “Gli elettori premiano suo lavoro, certa che continuerà con la stessa passione e determinazione". Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Marche 2025 Sono