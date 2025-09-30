Elezioni Marche 2025 | non sono ‘Ohio’ d’Italia Acquaroli si conferma

Le elezioni regionali nelle Marche, attese come un possibile “Ohio” d’Italia, hanno confermato la vittoria del centrodestra. Il governatore uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) ha superato il suo rivale di centrosinistra Matteo Ricci, sostenuto da tutte le forze di minoranza (ad esclusione di Azione). Le proiezioni mostrano Acquaroli con un consenso tra il 51,3% e il 52,2%, mentre Ricci si ferma tra il 44,7% e il 45,5%. I risultati delle elezioni regionali nelle Marche: i partiti più votati. Secondo le proiezioni, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 28,3% dei voti, seguito dal Partito Democratico al 23,1% e da Forza Italia all’8,1%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elezioni Marche 2025: non sono ‘Ohio’ d’Italia. Acquaroli si conferma

