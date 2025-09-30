Elezioni Marche 2025 i risultati definitivi e i voti partito per partito

Alle regionali nelle Marche il governatore Francesco Acquaroli è stato rieletto e con il 52,4% ha sconfitto Matteo Ricci. FdI vola con il 27,4%, FI cresce mentre la Lega crolla al 7,3%. Calo sia per il Pd, al 22,5%, che per il M5s (5,08%). Ecco risultati definitivi con i voti partito per partito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

