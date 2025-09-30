Elezioni in Valle d’Aosta vince l’Union Valdôtaine | con chi governerà

L’ Union Valdôtaine ha vinto le elezioni in Valle d’Aosta. Il partito autonomista della regione francofona ha quasi raddoppiato i propri consensi rispetto alle elezioni del 2020, relegando i partiti nazionali a un ruolo secondario all’interno del consiglio regionale. L’affluenza è stata relativamente alta, sfiorando il 63%. Il sistema elettorale valdostano è unico nel panorama regionale italiano. Non si elegge direttamente il presidente, ma soltanto i membri del consiglio, che a loro volta scelgono chi guiderà il governo della regione a statuto speciale. I risultati delle elezioni in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Elezioni in Valle d’Aosta, vince l’Union Valdôtaine: con chi governerà

