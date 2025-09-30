Elezioni in Valle d’Aosta vince l’Union Valdôtaine | con chi governerà

Quifinanza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Union Valdôtaine ha vinto le elezioni in Valle d’Aosta. Il partito autonomista della regione francofona ha quasi raddoppiato i propri consensi rispetto alle elezioni del 2020, relegando i partiti nazionali a un ruolo secondario all’interno del consiglio regionale. L’affluenza è stata relativamente alta, sfiorando il 63%. Il sistema elettorale valdostano è unico nel panorama regionale italiano. Non si elegge direttamente il presidente, ma soltanto i membri del consiglio, che a loro volta scelgono chi guiderà il governo della regione a statuto speciale. I risultati delle elezioni in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

elezioni in valle d8217aosta vince l8217union vald244taine con chi governer224

© Quifinanza.it - Elezioni in Valle d’Aosta, vince l’Union Valdôtaine: con chi governerà

In questa notizia si parla di: elezioni - valle

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: come funziona il sistema di voto

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, quando e come si vota? Gli equilibri interni ai partiti. La sinistra divisa, il centrodestra si compatta in una coalizione

elezioni valle d8217aosta vinceRisultati elezioni Valle D’Aosta, ecco chi ha vinto - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. money.it scrive

elezioni valle d8217aosta vinceElezioni Valle d'Aosta: vince l'UV, poi centrodestra e Autonomisti di Centro - Rimangono fuori dall'assemblea regionale Valle d'Aosta Aperta, che candidava la consigliera regionale uscente Erika Guichardaz e l'ex deputata Elisa Tripodi, e Valle d'Aosta Futura, in cui era ... Segnala aostaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Valle D8217aosta Vince