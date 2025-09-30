In anticipo di due giorni sul calendario fissato, Eugenio Giani, presidente della Regione, e ricandidato alla guida della Toscana per il Centrosinistra (Campo largo) alle elezioni del 12 e 13 ottobre 2025, ha firmato oggi, insieme a Sandro Bennucci, presidente di Assostampa, il protocollo per l'informazione. Si tratta di un documento che impegna i candidati alla presidenza della Toscana a tutelare la libertà d’informazione e a favorire, in ogni forma, il lavoro dei giornalisti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni in Toscana: Giani firma in Assostampa il protocollo per l’informazione