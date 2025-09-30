Elezioni in Moldavia questo video non mostra dei brogli nel seggio di Parma
Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) un video dimostrerebbe che durante le recenti elezioni in Moldavia sarebbero avvenuti dei brogli. Il filmato in oggetto riguarderebbe, secondo la narrazione, un seggio locato a Parma, destinato ai cittadini moldavi domiciliati nel nostro Paese. Come per il presunto caso veronese si tratta di una fake news. Per chi ha fretta:. Un filmato mostrerebbe presunti brogli elettorali durante le elezioni moldave.. La location riguarderebbe Parma, dove i cittadini moldavi domiciliati in Italia hanno potuto votare.. In realtà il filmato originale riguarda un seggio elettorale di Yasamal, in Azerbaigian. 🔗 Leggi su Open.online
