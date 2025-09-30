Elezioni in Moldavia questo video non mostra dei brogli nel seggio di Parma

Open.online | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) un video dimostrerebbe che durante le recenti elezioni in Moldavia sarebbero avvenuti dei brogli. Il filmato in oggetto riguarderebbe, secondo la narrazione, un seggio locato a Parma, destinato ai cittadini moldavi domiciliati nel nostro Paese. Come per il presunto caso veronese si tratta di una fake news. Per chi ha fretta:. Un filmato mostrerebbe presunti brogli elettorali durante le elezioni moldave.. La location riguarderebbe Parma, dove i cittadini moldavi domiciliati in Italia hanno potuto votare.. In realtà il filmato originale riguarda un seggio elettorale di Yasamal, in Azerbaigian. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia

Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia

Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini

Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia

elezioni moldavia video mostraElezioni in Moldavia, questo video non mostra dei brogli nel seggio di Parma - I presunti brogli elettorali riguardano un seggio dell'Azerbaigian e risalgono allo scorso gennaio L'articolo Elezioni in Moldavia, questo video non mostra dei brogli nel seggio di Parma proviene da O ... Lo riporta msn.com

elezioni moldavia video mostraQuesto video di brogli elettorali in Italia per le elezioni Moldave è un falso - Ci segnalano i nostri contatti un video di brogli elettorali in Italia per le elezioni Moldave postato da due account ... bufale.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Moldavia Video Mostra