Elezioni in Calabria i sondaggi confermano Occhiuto avanti ma il divario si assottiglia
Le elezioni regionali in Calabria si avvicinano e i sondaggi diffusi nelle ultime settimane delineano uno scenario che, pur confermando un chiaro vantaggio del presidente uscente Roberto Occhiuto, lascia intravedere margini di incertezza. Tutti gli istituti concordano nel segnalare una distanza tra Occhiuto e il suo principale sfidante, l’ex presidente Inps Pasquale Tridico, ma l’ampiezza del divario varia sensibilmente a seconda delle rilevazioni. Dai primi dati diffusi alla fine dell’estate, che accreditavano il centrodestra con margini superiori ai dieci punti, si è passati nelle ultime settimane a sondaggi che mostrano un distacco ridotto, con Tridico capace di recuperare terreno soprattutto nelle aree urbane e tra l’elettorato più giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - calabria
Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti
Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO
Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre
L'esperienza spirituale oltre la politica: la Calabria in primo piano al pellegrinaggio Unitalsi di Lourdes. Mentre l'attenzione regionale è focalizzata sulle elezioni, Igor Colombo racconta la sua intensa settimana spirituale a Lourdes con l'Unitalsi, affiancando la - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni: a Vibo Valentia la presentazione delle liste dell'UDC rainews.it/tgr/calabria/v… . - X Vai su X
Regionali Calabria: sondaggi, Occhiuto si conferma in vantaggio - Verso le elezioni regionali in Calabria: anche gli ultimi sondaggi vedono in vantaggio Occhiuto. Si legge su quotidianodelsud.it
Elezioni Regionali Calabria 2025, Roberto Occhiuto favorito su Pasquale Tridico secondo gli ultimi sondaggi - Alle elezioni Regionali in Calabria di ottobre 2025 gli ultimi sondaggi pubblicati danno Roberto Occhiuto del centrodestra in vantaggio su Pasquale Tridico del centrosinistra ... Si legge su virgilio.it