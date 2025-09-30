elezioni in calabria i sondaggi confermano occhiuto avanti ma il divario si assottiglia

Le elezioni regionali in Calabria si avvicinano e i sondaggi diffusi nelle ultime settimane delineano uno scenario che, pur confermando un chiaro vantaggio del presidente uscente Roberto Occhiuto, lascia intravedere margini di incertezza. Tutti gli istituti concordano nel segnalare una distanza tra Occhiuto e il suo principale sfidante, l’ex presidente Inps Pasquale Tridico, ma l’ampiezza del divario varia sensibilmente a seconda delle rilevazioni. Dai primi dati diffusi alla fine dell’estate, che accreditavano il centrodestra con margini superiori ai dieci punti, si è passati nelle ultime settimane a sondaggi che mostrano un distacco ridotto, con Tridico capace di recuperare terreno soprattutto nelle aree urbane e tra l’elettorato più giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

