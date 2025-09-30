Elezioni Calabria 2025 | date e orari candidati e ultimi sondaggi sulle regionali

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 si vota per le elezioni regionali in Calabria. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I candidati sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto con il centrodestra; l'eurodeputato M5s, Pasquale Tridico, con il centrosinistra e Francesco Toscano, con Democrazia sovrana e popolare. Vediamo come si vota e cosa dicono i sondaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it