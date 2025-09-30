Elezioni Calabria 2025 | date e orari candidati e ultimi sondaggi sulle regionali

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 si vota per le elezioni regionali in Calabria. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I candidati sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto con il centrodestra; l'eurodeputato M5s, Pasquale Tridico, con il centrosinistra e Francesco Toscano, con Democrazia sovrana e popolare. Vediamo come si vota e cosa dicono i sondaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - calabria

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO

Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre

elezioni calabria 2025 dateElezioni Calabria 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 si vota per le elezioni regionali in Calabria. fanpage.it scrive

elezioni calabria 2025 dateElezioni Regionali Calabria: a soli 6 giorni dal voto le gaffe di Pasquale Tridico non finiscono mai… - Mentre si prepara la nomina del nuovo presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, la campagna ... Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Calabria 2025 Date