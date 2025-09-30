Elena Andreoli torna con il singolo Ain’t She Sweet e annuncia l’album Beautiful Love

Dopo averla conosciuta come attrice e interprete teatrale, Elena Andreoli torna a sorprendere il pubblico con la sua voce e con un progetto musicale che affonda le radici nella tradizione jazz. Il 26 settembre è uscito il singolo Ain’t She Sweet, disponibile su tutte le piattaforme digitali, che anticipa di un mese l’arrivo del nuovo album Beautiful Love, atteso per il 26 ottobre. Il legame affettivo con il jazz e con l’ukulele. Il brano scelto come primo singolo non è casuale. Ain’t She Sweet è infatti la prima canzone che Elena ha imparato da bambina, accompagnata dall’ukulele regalatole dal nonno Mario, figura fondamentale nella sua formazione musicale e umana. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

