Eleganza viscontea sul Lago di Como | la spettacolare villa in vendita a Blevio
Immersa nella tranquillità del suggestivo borgo di Blevio e affacciata direttamente sulle acque scintillanti del Lago di Como, questa magnifica villa storica viscontea è ora in vendita in esclusiva su Lionard Luxury Real Estate. Una proprietà rara, posizionata ai piedi del Lario con accesso. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: eleganza - viscontea
Addio a Claudia Cardinale, un’icona senza tempo Oggi il mondo del cinema perde una delle sue stelle più luminose. Claudia Cardinale si è spenta all’età di 87 anni, lasciandoci un’eredità di talento, fascino ed eleganza che ha attraversato generazioni. H - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia #Cardinale, icona del cinema, musa di #Fellini e Visconti. Indimenticabile Angelica ne "Il gattopardo". Ultima delle grandi star, simbolo di eleganza, bellezza, forza, è morta all'età di 87 anni. - X Vai su X
Lecco, è stata venduta l’Isola Viscontea sul Lago di Como. “Sia goduta da tutti”. I nuovi proprietari: “Diventerà un resort” - Con questo titolo si apre il post su facebook nel quale la Molteni Real Estate, l’immobiliare del Lago di Como, pubblicizza la vendita di ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
L’isola Viscontea sul lago di Como è stata venduta: potrebbe diventare un resort turistico o un ristorante di lusso - L’isola Viscontea, l’unica privata sul lago di Como, è stata venduta, ma l’acquirente rimane un mistero. Secondo fanpage.it