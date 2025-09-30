In uno scatto della fine degli Anni 90, Monica sfoggia un raccolto elegante completato da riccioli frontali che incorniciano il volto con naturalezza, mentre nel 2003 al Festival di Cannes, l’attrice ha stupito con un look gotico accompagnato da un’acconciatura messy. Nel 2005 a Venezia è stata fotografata con frangia leggera e naturale, che sfiora delicatamente le sopracciglia. Invece, Al Festival di Cannes nel 2009, l’attrice ha optato per una coda bassa abbinata a gioielli importanti. 🔗 Leggi su Amica.it

Eleganza, fascino e coerenza stilistica definiscono da sempre l'immagine di Monica Bellucci. In occasione del suo 61esimo compleanno, si ripercorrono gli otto hairlook più iconici.