Eleganza fascino e coerenza stilistica definiscono da sempre l’immagine di Monica Bellucci In occasione del suo 61esimo compleanno si ripercorrono gli otto hairlook più iconici
In uno scatto della fine degli Anni 90, Monica sfoggia un raccolto elegante completato da riccioli frontali che incorniciano il volto con naturalezza, mentre nel 2003 al Festival di Cannes, l’attrice ha stupito con un look gotico accompagnato da un’acconciatura messy. Nel 2005 a Venezia è stata fotografata con frangia leggera e naturale, che sfiora delicatamente le sopracciglia. Invece, Al Festival di Cannes nel 2009, l’attrice ha optato per una coda bassa abbinata a gioielli importanti. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: eleganza - fascino
Il fascino e l’eleganza di Venezia racchiusi in una capsula di caffè
Manifesto di eleganza matura e fascino naturale, l'eterna Pretty Woman incanta Venezia con la sua bellezza senza artefizi
Il caschetto che sta conquistando TikTok e Instagram? È il boho bob. Un taglio destrutturato, versatile e chic, che unisce l’eleganza minimal al fascino '70
Eleganza che avvolge, fascino che conquista Il nostro abito da sposa a sirena in pizzo e crepe è la perfetta unione di romanticismo e sensualità: linee che esaltano la silhouette, dettagli raffinati e un’eleganza senza tempo. Se stai cercando l’abito che racc - facebook.com Vai su Facebook
L’eleganza autentica di Cruna ridefinisce la moda contemporanea - Cruna presenta le collezioni uomo e donna Fall Winter 2025: eleganza autentica, sartorialità moderna e materiali pregiati. Secondo fashiontimes.it
Il fascino del trago piercing, che unisce grinta ed eleganza - Piccolo, raffinato e allo stesso tempo grintoso, il trago piercing sa catturare l’attenzione con eleganza. Lo riporta donnamoderna.com