Roma, 30 settembre 2025 – Electronic Arts (EA), società madre di franchise come FIFA, Battlefield, The Sims e altri titoli iconici del mercato videoludico, è oggetto di un’acquisizione da 55 miliardi di dollari da parte di Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, Silver Lake e Affinity Partners. L’accordo stabilisce un prezzo per azione pari a 210 dollari, con un premio del 25% rispetto al prezzo corrente prima delle indiscrezioni di mercato. EA lascerà così la Borsa: una volta completata la transazione, diventerà una società privata. L’operazione prevede che EA resti con sede centrale a Redwood City, in California, e che Andrew Wilson mantenga il ruolo di CEO. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Electronic Arts cambia proprietario: l’impero di FIFA acquisito per 55 miliardi