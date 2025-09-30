El Simba una speranza mille sentimenti
"Aiutateci a costruire un futuro migliore. Siamo rinchiusi in un labirinto dove ci sono milioni di storie" canta Alex Simbana, in arte El Simba, attore e rapper della compagnia teatrale Puntozero. Il videoclip della sua canzone “Una speranza mille sentimenti” è stato realizzato all’interno del progetto “La Statale al Bekka”, il laboratorio teatrale dell’ateneo e della compagnia Puntozero, che coinvolge studenti e giovani detenuti dell’Istituto penale minorile Beccaria. Il video è stato girato proprio lì, dove Alex Simbana ha vissuto qualche anno prima della svolta, grazie alla musica. Nel 2016, infatti, durante il laboratorio teatrale “Shakespeare 400 – Will Forever Young“, organizzato dalla Statale col sostegno del British Council e del Comune di Milano, Alex ha incontrato il rapper, attivista e poeta britannico Kingslee “Akala” Daley, fondatore della Hip-Hop Shakespeare Company. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
