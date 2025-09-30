È cominciato nel migliore dei modi il campionato della Spal Under 17 di mister El Kaddouri che ha debuttato calando il tris sul campo dell’Atletico Costa. Il match è finito 0-3, con gol di Barbieri, Minguzzi e Fiorini. Davvero un esordio incoraggiante, anche in considerazione del fatto che i biancazzurri effettueranno l’intera stagione con ragazzi più giovani rispetto agli avversari. Una scelta dettata anche dalla volontà di mettere alla prova i giovani calciatori guidati dal tecnico marocchino – che fino allo scorso anno ha disputato il campionato di serie C con i biancazzurri – contro selezioni composte da giocatori più esperti e strutturati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

El Kaddouri, che esordio con l'Under 17. E i giovani dell'Under 15 ne segnano otto