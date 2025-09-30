Educare alla pace | il ruolo della scuola in un mondo di conflitti Lettera

Inviata da Giusi Terranova - In quarant’anni trascorsi nella scuola - venti come maestra nella primaria, dieci come docente di lettere nella secondaria di primo grado e dieci come dirigente scolastica - ho imparato una cosa fondamentale: la scuola non trasmette solo conoscenze, ma costruisce umanità. O almeno dovrebbe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: educare - pace

Regione Lombardia e Rondine insieme per educare alla pace e combattere la dispersione scolastica

Educare i giovani alla pace e alla cittadinanza globale nel nome di Annalena Tonelli: ecco "Il mio lato in fiore"

FREEBIE IL GENIO DELLA MUSICA Educare alla #pace attraverso un #alboillustrato è possibile, basta scegliere quello giusto! “Il Genio della Musica” scritto e illustrato da @sergio_olivotti edito da @edizioniclichy tratta con delicatezza e intensità riesce a tra - facebook.com Vai su Facebook

Zuppi: educare alla $pace è un atto di resistenza rivoluzionaria Lo scenario è quello della «paura del futuro». E di un moltiplicarsi delle guerre che, citando papa Francesco, lasciano il mondo sempre peggiore di come l'hanno trovato avvenire.it/chiesa/pagine/ - X Vai su X

La necessità di riaffermare il ruolo della scuola - Tra sempre più divisioni sociali, individualismo diffuso e crescente polarizzazione, la scuola rappresenta un presidio fondamentale per costruire una società più giusta, inclusiva e fraterna. Lo riporta interris.it

Educare alla pace è un atto di resistenza rivoluzionario - Come è nato il settore “Educazione alla Pace e alla Mondialità” della Caritas di Roma? Come scrive cittanuova.it