Edoardo Stoppa e Juliana Moreira al San Matteo di Pavia una giornata speciale assieme ai bambini dell' Oncoematologia

Pavia, 30 settembre 2025 – L’amico degli animali Edoardo Stoppa non poteva che regalare aste porta flebo a forma di draghetto. Lo ha fatto questa mattina, visitando insieme alla moglie Juliana Moreira il reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia, diretta del professor Marco Zecca, e il Centro di Adroterapia oncologica (Cnao). Passando stanza per stanza i due volti noti di Mediaset genitori di ragazzini che conoscono i gusti dei più piccoli, hanno portato anche delle scatole di Lego per far divertire i pazienti. Sorrisi al San Matteo. Calze piene di dolci ai bambini ricoverati: "Piccolo gesto speciale" “I loro sorrisi, la nostra gioia” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Edoardo Stoppa e Juliana Moreira al San Matteo di Pavia, una giornata speciale assieme ai bambini dell'Oncoematologia

