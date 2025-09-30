Edoardo Sarchi ucciso in Albania con un colpo di pistola c'è un sospettato | un 48enne è ricercato per omicidio

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 48enne, Kamber Sulçaj, è ricercato in Albania per l'omicidio di Edoardo Sarchi. Stando a quanto ricostruito, lo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa durante una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edoardo - sarchi

Gli affari, i dissidi e il giallo: Edoardo Sarchi ucciso a Valona. “È nato tutto in azienda”

Edoardo Sarchi ucciso in Albania: la polizia ha rilasciato i tre sospettati d’omicidio

L’imprenditore italiano Edoardo Sarchi ucciso in Albania vicino al villaggio di Salari

edoardo sarchi ucciso albaniaEdoardo Sarchi ucciso in Albania con un colpo di pistola, c’è un sospettato: un 48enne è ricercato per omicidio - Stando a quanto ricostruito, lo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa durante una lite. Da fanpage.it

edoardo sarchi ucciso albaniaChi era Edoardo Sarchi, l’imprenditore italiano ucciso in Albania - L'imprenditore varesino di 44 anni è stato trovato morto durante una battuta di caccia. Segnala money.it

Cerca Video su questo argomento: Edoardo Sarchi Ucciso Albania