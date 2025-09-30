Edoardo Sarchi ucciso in Albania con un colpo di pistola c'è un sospettato | un 48enne è ricercato per omicidio

Un 48enne, Kamber Sulçaj, è ricercato in Albania per l'omicidio di Edoardo Sarchi. Stando a quanto ricostruito, lo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa durante una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli affari, i dissidi e il giallo: Edoardo Sarchi ucciso a Valona. “È nato tutto in azienda”

Edoardo Sarchi ucciso in Albania: la polizia ha rilasciato i tre sospettati d’omicidio

L’imprenditore italiano Edoardo Sarchi ucciso in Albania vicino al villaggio di Salari

