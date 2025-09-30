Edoardo Leo la società di produzione e il ristorante che mangiano i suoi risparmi Ora svolta con un film grazie a Sergio Mattarella e al bimbo da lui premiato nel 2021
Tutte le speranze sono puntate su “Per te”, il film che vede Edoardo Leo nella duplice parte di produttore e attore, mentre Alessandro Aronadio ne è il regista: uscirà nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre, e oltre al botteghino punterà a incassare anche i diritti televisivi grazie a un accordo con Netflix: è la speranza che Leo ha per risollevare le sorti della sua Alea film, la casa di produzione controllata al 100 per cento dall’attore e regista, che viene fuori da un ultimo anno non brillantissimo. La locandina del film “Per te” Diecimila euro di incassi e altrettanti di perdita, la società di produzione è ferma. 🔗 Leggi su Open.online
