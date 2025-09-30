Edizioni BD & J-POP Manga alla 35° Edizione di Romics

Manca poco all'inizio della 35° edizione di Romics! Ci si prepara a un weekend ricco di divertimento per lettori, cosplayers, gamers e collezionisti nei padiglioni della Fiera Roma. Dal 2 al 5 ottobre Edizioni BD & J-POP Manga vi aspettano alla manifestazione presso lo stand D7 del Padiglione 7 con tante novità da batticuore lato J-POP e importanti firme per la parte BD tra cui una ospite internazionale! A marchio J-POP Manga saranno disponibili tutte le ultime novità tra cui i nuovi numeri di alcune delle serie più amate del catalogo come Arion 1, Cosmos 1, Inazuma Eleven 1, Rairairai 1, La storia di Genji 1, Too many losing heroines 1 e molto altro! Tra gli ospiti di spicco della manifestazione, sarà presente l'artista statunitense Meredith McClaren, disegnatrice della serie candidata ai Premi Eisner Black Cloak, realizzata insieme alla pluripremiata sceneggiatrice Kelly Thompson ed edita in Italia da Edizioni BD.

