Edilizia sostenibile Di Tommaso Knauf | importanza protocolli
Roma, 30 set. - Ospite della rubrica Road to Forum di GBC Italia, Jonathan Di Tommaso, Project & Specification Excellence Manager di Knauf Italia, è intervenuto ribadendo il ruolo dei protocolli e della misurazione e sottolineando la centralità della "leggerezza" dei sistemi come leva di sostenibilità: "Negli ultimi anni la normativa sulla sostenibilità ha compiuto passi significativi, anche grazie al ruolo di GBC Italia nel recepire e diffondere i protocolli di riferimento. Questo avanzamento ha camminato in parallelo con l'evoluzione del quadro pubblico, si pensi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), e ci permette di valorizzare il nostro expertise tecnico, orientando soluzioni pienamente conformi ai CAM e ai protocolli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: edilizia - sostenibile
IN COMUNE - seconda giornata Suamo a Bottegone. Sotto i riflettori il Centro 0/6 Aquilone e la nuova area a verde, un esempio di edilizia sostenibile. Visita guidata in partenza. #incomune2025 #ComunediPistoia
Wood Architecture Prize 2026: aperte le candidature per il futuro dell'edilizia sostenibile - https://infobuildenergia.it/wood-architecture-prize-2026-candidature-edilizia-sostenibile/…
Tommaso Marcucci: «Storia e costruzioni moderne, nelle città processi virtuosi» - Il passaggio fondamentale è progettare il contemporaneo con qualità. Come scrive quotidianodipuglia.it
Edilizia sostenibile: Chivasso scelta dall'Europa per il progetto ClimAct - Metodologie innovative e coinvolgimento diretto dei cittadini La lotta ai cambiamenti climatici passa anche ... Segnala msn.com