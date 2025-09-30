Edilizia Dall' Ò GBC Italia | centrale incontro teoria pratica

Roma, 30 set. - Ospite della rubrica Road to Forum di GBC Italia, Giuliano Dall'Ò (GBC Italia), Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di GBC Italia, è intervenuto richiamando la centralità della concretezza e dell'incontro tra teoria e pratica: "L'importanza del Green Building Council sta nel fatto che non è un'associazione che elabora teorie astratte, ma punta alla concretezza: i saperi convergono su edifici reali e gli effetti sono ormai evidenti ogni giorno. Gran parte dell'evoluzione della sostenibilità in edilizia è dovuta allo sforzo di queste associazioni, nate anni fa e spinte in questa direzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

