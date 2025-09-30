Ed Gein l’orrore americano raccontato da Ryan Murphy

Laverita.info | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione della serie antologica Monsters, in uscita su Netflix il 3 ottobre, ricostruisce la vicenda di Ed Gein. Ryan Murphy racconta senza sensazionalismi la storia vera dell’assassino che ispirò personaggi come Norman Bates. 🔗 Leggi su Laverita.info

