Ed Gein l’orrore americano raccontato da Ryan Murphy
La terza stagione della serie antologica Monsters, in uscita su Netflix il 3 ottobre, ricostruisce la vicenda di Ed Gein. Ryan Murphy racconta senza sensazionalismi la storia vera dell’assassino che ispirò personaggi come Norman Bates. 🔗 Leggi su Laverita.info
L'UOMO DA CUI NACQUERO INCUBI DEL CINEMA. Nel 1957 la polizia arrestò Ed Gein, contadino del Wisconsin, dopo la sparizione della negoziante Bernice Worden. Dentro la sua fattoria, gli agenti scoprirono uno scenario da film dell'orrore: maschere f
Dopo la morte della madre, una donna bigotta e severa, ossessionata dalla religione, la sua disperazione e la sua solitudine si trasformarono in follia e orrore