Economia circolare Crippa Stellantis | efficacia strategia 4 R

Roma, 30 set. (askanews) - "Stellantis in materia di economia circolare si è attrezzata con una divisione di Circular Economy, SUSTAINera, occupandoci essenzialmente di due aspetti, offrire già attraverso un modello di circularity, ricambi al cliente finale, attraverso la strategia delle 4 R, ricambi rigenerati riutilizzati riciclati o riparati. Al tempo stesso ci occupiamo della gestione dei veicoli a fine ciclo vita, gestione importantissima perchè ci permette di ridurre l'impatto ambientale, transitando l'azienda verso l'obiettivo di decarbonizzazione accedendo anche a risorse e materie prime critiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

