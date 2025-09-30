Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di ottobre

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da mercoledì 1.Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrivano - pagamenti

Assegno unico 2025, tutte le date dei pagamenti: quando arrivano da luglio a dicembre, il calendario

Assegno unico, quando arrivano i pagamenti: le date fino a dicembre

Bonus nido, a luglio la scadenza per inviare i documenti delle rette: cosa fare e quando arrivano i pagamenti

Pensioni di ottobre, il calendario dei pagamenti e gli aumenti - Occhio a rimborsi e trattenute dopo la trasmissione del modello 730: ecco come cambia il cedolino ... quifinanza.it scrive

arrivano pagamenti pensioni ottobrePagamento pensioni ottobre 2025 e cedolino Inps: date, calendario e novità - Con l’arrivo del mese di ottobre, cresce l’attesa dei pensionati per conoscere le date esatte di pagamento degli assegni Inps. Da pensionipertutti.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivano Pagamenti Pensioni Ottobre