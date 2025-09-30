Dato che, in questo periodo, Prime Video non ne sbaglia una, dopo “L’estate nei tuoi occhi” è uscito un nuovo grande successo: “The girlfriend”. The Girlfriend è una serie TV thriller psicologico basata sul romanzo omonimo di Michelle Frances, che vede come protagoniste Robin Wright che interpreta Laura, una madre appartenente all’alta borghesia, donna forte, con un figlio unico che ama molto, ma anche incline a controllare e sospettare, in maniera maniacale e Olivia Cooke che è Cherry, la fidanzata del figlio, ragazza con origini modeste e bugiarda patologica, introducendo uno scontro di classe, percezioni morali, e molta ambiguità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ecco perché in The Girlfriend avere un team non ha senso