Ecco Mathildis festa medievale Pontasserchio indietro nei secoli
Ieri nella sala giunta del Comune di San Giuliano Terme, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “ Mathildis – Festa Medievale ”, in programma sabato 4 ottobre a Pontasserchio organizzata da Antitesi Teatro Circo, con la direzione artistica di Martina Favilla. L’evento a ingresso gratuito, realizzato con il contributo del Comune di San Giuliano Terme e inserito nel cartellone del Settembre Sangiulianese, vede il coinvolgimento di rievocatori e artisti provenienti da tutta Italia e la collaborazione delle reti associative locali. Giullari e saltimbanchi, musicisti e artisti di strada, il mercato, gli antichi mestieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mathildis, festa medievale a Pontasserchio
MATHILDIS, FESTA MEDIEVALE A PONTASSERCHIO - SABATO 4 OTTOBRE Sabato il si trasforma con – : dalle 15:00 alle 23:00 accampamenti, spettacoli e antichi mestieri dar
Mathildis, festa medievale a Pontasserchio - Torna ‘Mathildis’, la Festa Medievale' di Pontasserchio, che farà fare un tuffo nel passato sabato 4 ottobre al Parco della Pace di Pontasserchio, grazie all'organizzazione di Antitesi Teatro Circo e ... Lo riporta pisatoday.it
Teatro Rossini di Pontasserchio, arriva la rievocazione medievale con "Mathildis" - Sabato 7 dicembre il Teatro Rossini di Pontasserchio vivrà una giornata ricca di eventi e attività per rivivere il fascino del Medioevo. lanazione.it scrive