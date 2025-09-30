Ieri nella sala giunta del Comune di San Giuliano Terme, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “ Mathildis – Festa Medievale ”, in programma sabato 4 ottobre a Pontasserchio organizzata da Antitesi Teatro Circo, con la direzione artistica di Martina Favilla. L’evento a ingresso gratuito, realizzato con il contributo del Comune di San Giuliano Terme e inserito nel cartellone del Settembre Sangiulianese, vede il coinvolgimento di rievocatori e artisti provenienti da tutta Italia e la collaborazione delle reti associative locali. Giullari e saltimbanchi, musicisti e artisti di strada, il mercato, gli antichi mestieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco "Mathildis, festa medievale". Pontasserchio indietro nei secoli