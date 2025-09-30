Ecco l’Handy Cap Corner a Lissone il bar gestito da ragazzi con disabilità | Il caffè che cambia il mondo
Lissone (Monza e Brianza) – Quando un bar non è solo un locale, ma un’azienda dove l’inclusione diventa quotidianità e il lavoro diventa dignità. Dove un sorriso davanti a un caffè può cambiare il mondo. Così è Handy Cap Corner, il bar gestito da ragazzi con disabilità inaugurato in via Caravaggio 22 a Lissone. Ospiti d’eccezione: I Terconauti, Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni, autori di “L’imprevisto di diventare adulti. La vita da grandi tra sogni e autismo”. Qualcuno di loro è autistico, la sfida capire chi: questa è la magia dell’inclusione. Laura Nicotra, direttrice della scuola di danza, teatro e musical Events, racconta la sua storia come mamma di Muriel Baù: dopo una nascita difficile ha dovuto affrontare le conseguenze di una lesione cerebrale e di una emiparesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
DOMANI venite a CONOSCERCI e prendervi un caffè/aperitivo con noi in un luogo meraviglioso! L'INAUGURAZIONE di un PUNTO RISTORO in cui LAVORERANNO persone con disabilità: Handy Capp Corner! Mercoledì 17 Ore 20 Via Caravaggio 22 - facebook.com Vai su Facebook
