Ecco la risoluzione di Meloni per spaccare il Pd su Gaza | dalla Palestina alla Flotilla

Ilfoglio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mare all’Aula. La flotilla entra nella risoluzione di governo su Gaza. Ecco il testo, la bozza, che il 2 ottobre, la ma. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

ecco la risoluzione di meloni per spaccare il pd su gaza dalla palestina alla flotilla

© Ilfoglio.it - Ecco la risoluzione di Meloni per spaccare il Pd su Gaza: dalla Palestina alla Flotilla

In questa notizia si parla di: risoluzione - meloni

Meloni contro la flotilla: "Missione irresponsabile". E Salvini si sgancia dalla risoluzione sulla Palestina

risoluzione meloni spaccare pdEcco la risoluzione di Meloni per spaccare il Pd su Gaza: dalla Palestina alla Flotilla - L'intenzione del governo con la proposta che presenterà alla Camera sul conflitto medio orientale è dividere la sinistra e mettere alla prova le sue contraddizioni. Segnala ilfoglio.it

Sondaggi politici 2025: Meloni +7% sul Pd, AVS 7,5% tallona FI/ Regionali, 3-3 fra Centrodestra e campo largo - I sondaggi politici di YouTrend tra intenzioni di voto nazionali e elezioni Regionali 2025: la "parità" tra le coalizioni, ma Meloni resta a +7% sul Pd I NUOVI SONDAGGI POLITICI YOUTREND DOPO L’ESTATE ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Risoluzione Meloni Spaccare Pd