Terza vittoria su tre per il Mazzola che, salito in cattedra nella ripresa, ha liquidato il Certaldo con un rotondo 0-4. "Nel primo tempo gli avversari hanno giocato molto chiusi – ha commentato il tecnico biancoceleste, Marco Ghizzani –, sono stati prudenti, concedendoci poco, anche se qualche spiraglio c’è stato. Ci è mancata un po’ di precisione soprattutto nelle corsie esterne, non sono arrivati cross o palle pulite. E’ anche vero che non avendo attaccanti veri in campo, abbiamo lavorato cercando di non dare punti di riferimento". "Nel secondo tempo, dopo il primo gol, si è accesa la luce e nel giro di 17 minuti ne abbiamo fatti quattro – ha aggiunto il mister –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Mazzola avanti tutta. La squadra centra tre successi su tre