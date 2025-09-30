In Eccellenza il Viareggio è l’unica squadra a punteggio pieno dopo i primi tre turni di campionato. anche se al momento in vetta alla classifica risulta la Lucchese (a 7 punti) poiché le zebre hanno già osservato il riposo. Il destino ha voluto che il primo allenatore a vincere nel “nuovo“ stadio dei Pini sia stato esattamente lo stesso che era stato l’ultimo a vincere nel “vecchio“ stadio dei Pini: Walter Vangioni. In quel 29 aprile del 2018 però lo fece da avversario delle zebre, quando allenava il Seravezza. Il 28 settembre di sette anni dopo lo ha fatto sulla panchina dei bianconeri. e la cosa ha avuto un sapore speciale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: il Viareggio vola ed è partito bene pure il Real FQ. Vangioni sa la strada. Galligani sposta tanto