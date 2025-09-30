Eccellenza | il Viareggio vola ed è partito bene pure il Real FQ Vangioni sa la strada Galligani sposta tanto
In Eccellenza il Viareggio è l’unica squadra a punteggio pieno dopo i primi tre turni di campionato. anche se al momento in vetta alla classifica risulta la Lucchese (a 7 punti) poiché le zebre hanno già osservato il riposo. Il destino ha voluto che il primo allenatore a vincere nel “nuovo“ stadio dei Pini sia stato esattamente lo stesso che era stato l’ultimo a vincere nel “vecchio“ stadio dei Pini: Walter Vangioni. In quel 29 aprile del 2018 però lo fece da avversario delle zebre, quando allenava il Seravezza. Il 28 settembre di sette anni dopo lo ha fatto sulla panchina dei bianconeri. e la cosa ha avuto un sapore speciale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Amichevole Il Viareggio strapazza il Capezzano. La corazzata d’Eccellenza batte 6-0 quella di Prima
Coppa Eccellenza Andata del primo turno della fase regionale. Viareggio al completo nella tana del Castelnuovo. Il Real FQ senza tre giocatori ospita la Massese
Sarà un’Eccellenza grandi firme. Il Viareggio parte davanti a tutte
Pirozzi vince di misura sulla Pro Livorno, tris show del Viareggio allo stadio dei Pini. Castelnuovo pareggia il derby con il Real Forte Sono passate solo tre giornate ma in Eccellenza c'è già una capolista, la Lucchese prima in solitaria a sette punti vince di misu
Eccellenza. Un Viareggio esplosivo. Linea Verdi al Real FQ - Grande impresa nella 1ª di Eccellenza l’ha fatta pure il Real Forte Querceta, espugnando il sempre ostico campo della Sestese. Da lanazione.it