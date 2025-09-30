eccellenza chiesanuova sconfitto non basta una bella prova

La miglior prestazione dall’inizio del campionato non è bastata al Chiesanuova per uscire indenne dal campo del Matelica. È maturata la sconfitta 2-1 (a segno il centrale Hernandez, già in rete in Coppa Italia), terzo successo per i locali balzati in vetta assieme al K-Sport Montecchio, mentre per gli ospiti è maturato il terzo ko su 4 incontri. La paratona nel finale da parte di Ginestra sul neo entrato Cappelletti, ha inchiodato il punteggio sul 2-1 e così il Chiesanuova è uscito sì a testa alta ma ritrovandosi terzultimo in classifica con 3 punti, una situazione che mai aveva provato sotto la gestione Mobili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

