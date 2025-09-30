C’è anche Jared Kushner nel consorzio sponsorizzato dall’Arabia Saudita che ha appena acquisito Electronics Art (EA). L’accordo, il cui closing è atteso nel 2027 portando il produttore di videogiochi sotto il controllo del genero di Donald Trump tramite la sua Affinity Partners e della società di private equity Silver Lake, è stato chiuso per 55 miliardi di dollari. Ben 36 miliardi proverranno dal capitale conferito dal gruppo acquirente, con il fondo sovrano saudita Pif che rivedrà al sua attuale quota in EA (pari a 9,9%) e un prestito di 20 miliardi di dollari da parte di JPMorgan. È la più grande acquisizione per leva finanziaria della storia e, nel mondo del gaming, la seconda dopo l’acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft, avvenuta per 69 miliardi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - EA Sports diventa saudi-americana. Cosa c’è da sapere dell’accordo