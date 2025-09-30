EA in debito dopo l’acquisizione araba | rischio IA per i giochi
Electronic Arts (EA) diventa privata. L’operazione vedrebbe coinvolto un consorzio di fondi di private equity, tra cui il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita e la società Silver Lake, pronti a investire circa 50 miliardi di dollari. Ben 36 miliardi proverranno dal capitale conferito dal gruppo acquirente, con il fondo sovrano saudita Pif che rivedrà al sua attuale quota in EA (pari a 9,9%) e un prestito di 20 miliardi di dollari da parte di JPMorgan. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, si tratterebbe del leveraged buyout più grande della storia. Ampio uso dell’IA dopo il debito? Cosa si sa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: debito - dopo
Roma, Andrea Gneo morto a 48 anni dopo la caduta dal balcone: la lite con un altro uomo e il giallo di un debito da 60mila euro
Precipita dal terrazzo dopo la lite per un debito: "Omicidio", c'è un indagato
Adriano Gneo morto a Roma dopo la caduta dal balcone, ipotesi omicidio per un debito di 60 mila euro
#Baroni dopo #TorinoPisa: "#Paleari decisivo, siamo in debito con i tifosi" - X Vai su X
Il 21enne attaccante bianconero Simone #DUffizi dopo il rinnovo di contratto: "Sento di avere una sorta di debito con la piazza dopo la brutta retrocessione di due stagioni fa, avverto l’impegno e il senso di responsabilità di dover riportare l’Ascoli dove merita i - facebook.com Vai su Facebook
EA in debito di 20 miliardi di dollari dopo l'acquisizione, si affida all'IA per tagliare i costi - Electronic Arts è stata acquisita in un accordo da 55 miliardi di dollari che vede coinvolti il fondo sovrano saudita PIF, la società di private equity Silver Lake e Affinity Partners, il fondo d'inve ... Secondo it.ign.com