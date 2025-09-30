EA FC 26 Il Kick Off Glitch Presto Sarà Fixato Con Una Patch Correttiva
Con un breve comunicato, apparso sui social media ufficiali del simulatore calcistico EA FC 26, la software house canadese ha confermato che sta lavorando per risolvere il problema del Kick Off Glitch. Dal lancio del gioco le segnalazioni da parte della community sono state innumerevoli, molti hanno scritto sul forum ufficiale di EA FC 26, altri hanno utilizzato i gruppi Facebook. Non sono mancate le critiche anche su X e soprattutto su Reddit. La fase difensiva dei centrocampisti e dei difensori al calcio d'inizio è troppo passiva e si riesce agevolmente a segnare eludendo gli interventi "morbidi" della CPU.
In questa notizia si parla di: kick - glitch
