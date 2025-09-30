L’annuncio dell’acquisizione di Electronic Arts (EA) per la cifra record di 55 miliardi di dollari ha scosso l’industria del gaming. Un consorzio di investitori privati, che include il potente Fondo di Investimento Pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita, sta per prendere il controllo di uno dei giganti del settore. I fan di EA Sports FC, Madden NFL e The Sims si chiedono cosa succederà ai loro giochi. Abbiamo analizzato le ultime notizie per rispondere alle domande più scottanti che circolano sul web. 1. Chi ha Davvero Acquistato EA?. L’operazione non è un’acquisizione diretta da parte di un singolo Paese, ma un leveraged buyout che renderà EA una società privata, non più quotata in Borsa. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - EA Acquisita dagli Arabi per 55 Miliardi: Cosa Cambia per FC e per i Fan?