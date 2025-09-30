E45 approvata all’unanimità la mozione per l’audizione di Anas in Consiglio dell’Unione Valle Savio
Il consiglio dell’Unione Valle del Savio ha approvato oggi la mozione presentata dal consigliere Marco Giangrandi, in rappresentanza delle opposizioni, che richiede un’audizione formale di Anas per affrontare in maniera trasparente e diretta la situazione della E45.“Esprimo grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
