E45 approvata all’unanimità la mozione per l’audizione di Anas in Consiglio dell’Unione Valle Savio

Cesenatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio dellUnione Valle del Savio ha approvato oggi la mozione presentata dal consigliere Marco Giangrandi, in rappresentanza delle opposizioni, che richiede un’audizione formale di Anas per affrontare in maniera trasparente e diretta la situazione della E45.“Esprimo grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: approvata - unanimit

Cerca Video su questo argomento: E45 Approvata All8217unanimit224 Mozione