E’ tutto pronto per la visione di Lodola et Boccaccio 2025

Le opere, finalmente, saranno svelate. Quattro giorni ancora e il pubblico potrà perdersi tra i colori accesi e le forme dinamiche con cui Marco Lodola ha scelto di ridare vita (nuova) ai personaggi e alle atmosfere del Decameron di Giovanni Boccaccio. L’appuntamento è per sabato alle 11,30 a Casa Boccaccio, a Certaldo Alta. Tutti invitati all’inaugurazione della mostra "Lodola et Boccaccio 25", un ponte tra passato e presente, un viaggio per riscoprire il capolavoro del Trecento come impulso per nuove narrazioni artistiche. Il taglio del nastro sarà l’occasione per conoscere dal vivo Lodola, artista di fama internazionale noto per le sue sculture luminose esposte in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

