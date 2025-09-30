È stato Stasi Ma per Sempio Le parole choc dell’avvocato Taormina | Perché è stata uccisa Chiara Poggi

Il caso di Garlasco non smette di riaccendere dibattiti e teorie, anche a più di quindici anni dalla tragica morte di Chiara Poggi. A riportarlo al centro della scena è stato ancora una volta l’avvocato Carlo Taormina, che ha rilanciato la sua visione sulle nuove indagini legate ad Andrea Sempio, amico della giovane vittima. Per lui, però, non ci sono dubbi: il vero unico assassino resta Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Attraverso i suoi profili social e in diverse interviste, Taormina non ha usato mezzi termini: “Resta e resterà l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

