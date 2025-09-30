È stato Stasi ma per lui Garlasco l’annuncio choc dell’avvocato Taormina

Tvzap.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– A oltre quindici anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il caso continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e a sollevare interrogativi. Nei giorni scorsi, l’avvocato Carlo Taormina, figura di spicco nel panorama giudiziario italiano, ha espresso nuovamente la sua posizione in merito alle recenti indagini che coinvolgono Andrea Sempio, amico della vittima. Taormina ha ribadito che, nonostante le piste alternative e le indagini riaperte, l’unico vero responsabile rimane Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

