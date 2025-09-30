È stato Sempio Garlasco l’annuncio dell’avvocato Taormina e quella teoria su Andrea Sempio
Il caso di Garlasco continua a far discutere e ad alimentare ipotesi, a distanza di oltre quindici anni dal delitto di Chiara Poggi. Nei giorni scorsi l’avvocato Carlo Taormina, volto noto della scena giudiziaria italiana, è tornato a esprimere la sua opinione sulle nuove indagini che vedono coinvolto Andrea Sempio, amico della giovane vittima. Secondo Taormina, nonostante le piste riaperte e le ipotesi investigative, l’unico vero responsabile dell’omicidio resta Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. L’avvocato, attraverso i suoi profili social e in diverse interviste televisive, ha ribadito con forza la sua posizione: “Resta e resterà l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: stato - sempio
L’avvocato di Sempio: "Il corpo non era stato trovato. E già si parlava di omicidio"
Garlasco, parla un ex compagno di scuola di Andrea Sempio: "Non è mai stato un tipo violento, lui non centra"
Garlasco, la madre di Sempio rompe il silenzio: «Siamo stufi di bugie». E sull’indagine: «Danno per certo che è un assassino ma non è stato lui»
"Il problema sono le tempistiche a dicembre Sempio non poteva sapere che sarebbe stato indagato." #Zanella #Garlasco #quartarepubblica - X Vai su X
A Garlasco spunta un nuovo interrogativo: l’ex procuratore sarebbe stato pagato dalla famiglia Sempio per archiviare l’indagine? Una vicenda che si aggiunge alle tante situazioni sospette che vi abbiamo raccontato negli anni con Alessandro De Giuseppe e - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il profilo psicologico di Andrea Sempio tra sadomaso e incesti: "Ecco la vera stranezza" - Nella puntata del 29 settembre 2025 de Lo Stato delle Cose la criminologa Flaminia Bolzan parla del profilo psicologico di Sempio: cosa è emerso ... Da libero.it
Garlasco, i Sempio fanno quadrato: il "summit" in famiglia con le zie - All’indomani del “terremoto” di venerdì mattina, quando è trapelata la notizia dell’indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, i Sempio s ... Riporta iltempo.it