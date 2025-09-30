È stato Sempio Garlasco l’annuncio dell’avvocato Taormina e quella teoria su Andrea Sempio

Il caso di Garlasco continua a far discutere e ad alimentare ipotesi, a distanza di oltre quindici anni dal delitto di Chiara Poggi. Nei giorni scorsi l’avvocato Carlo Taormina, volto noto della scena giudiziaria italiana, è tornato a esprimere la sua opinione sulle nuove indagini che vedono coinvolto Andrea Sempio, amico della giovane vittima. Secondo Taormina, nonostante le piste riaperte e le ipotesi investigative, l’unico vero responsabile dell’omicidio resta Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. L’avvocato, attraverso i suoi profili social e in diverse interviste televisive, ha ribadito con forza la sua posizione: “Resta e resterà l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it