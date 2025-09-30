È stato ritrovato il corpo del missionario trentino padre Flavio Paoli

Il corpo di don Flavio Paoli – il missionario pavoniano di 68 anni originario della Val di Non scomparso lo scorso 11 agosto – è stato ritrovato senza vita in fondo a un dirupo tra Nanno e Tassullo.A trovarlo, nel pomeriggio di lunedì 29 settembre, sono stati i vigili del fuoco permanenti di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Ritrovato il corpo di don Flavio Paoli, il 68enne missionario pavoniano era scomparso da un mese e mezzo. Il sindaco: "Un momento di dolore, vicini ai familiari" - La salma del missionario pavoniano di 68 anni è stata recuperata da un dirupo tra Nanno e Tassullo in val di Non. Come scrive ildolomiti.it

