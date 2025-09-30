È Sempre Cartabianca Monteleone torna a Mediaset dalla Berlinguer

Torna ad accendersi il dibattito sulla stretta attualità internazionale con l’arrivo della Global Sumud Flotilla nelle acque di Gaza: sarà questo il tema centrale del nuovo appuntamenti di È Sempre Cartabianca, il talk show del martedì di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Anticipazioni e ospiti del 30 settembre 2025. Sono ore decisive per la spedizione diretta a gaza, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato l’allarme: “Qualora la Flotilla forzasse il blocco navale, si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, con effetti drammatici “. Intanto Donald Trump si prepara ad incontrare Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per discutere del piano di 21 punti volto a porre fine alla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

