E se gli angeli parlassero il dialetto bergamasco?
Non è solo un modo di parlare, ma un bagaglio di memoria e identità. Tra aneddoti e personaggi del folklore orobico, immaginiamo il dialetto bergamasco arrivare fin lassù, con un sorriso che unisce terra e cielo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
