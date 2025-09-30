E se gli angeli parlassero il dialetto bergamasco?

Non è solo un modo di parlare, ma un bagaglio di memoria e identità. Tra aneddoti e personaggi del folklore orobico, immaginiamo il dialetto bergamasco arrivare fin lassù, con un sorriso che unisce terra e cielo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

E se gli angeli parlassero il dialetto bergamasco? - Di certo buona parte dei personaggi che raccontiamo in queste pagine avranno bussato alle porte del Paradiso con un cortese «Pöde?

