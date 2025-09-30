E quei soldi? Mandatemi la Finanza | scontro in diretta tra Giletti e Lovati

La vicenda della presunta corruzione in atti giudiziari dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e quella relativa all'ingente somma di denaro in contanti messa insieme dai parenti di Andrea Sempio per effettuare un pagamento "non tracciabile" continuano a tenere banco anche nei programmi televisivi che si occupano dell'omicidio di Garlasco, e non potrebbe essere altrimenti: intervistato da Massimo Giletti, il legale del "miglior amico" di Marco Poggi Massimo Lovati ha reagito in modo stizzito ad alcuni chiarimenti richiesti dal conduttore televisivo de "Lo Stato delle Cose". Alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni, i congiunti dell'indagato avrebbero fornito il loro supporto a Giuseppe Sempio e Maria Ferrari per prelevare dei soldi con cui "agevolare" in modo rapido la chiusura dell'inchiesta del 2017, conclusa con l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "E quei soldi?", "Mandatemi la Finanza": scontro in diretta tra Giletti e Lovati

In questa notizia si parla di: quei - soldi

Manuel Agnelli: “La musica è una me**da da 20 anni. X Factor? Chi mi dà del venduto ucciderebbe la famiglia per quei soldi”

Sabatini: «Lookman? Pochi quei soldi, magari c’è un patto tra loro»

Scandurra: “Quei soldi non erano tangenti ma le mie parcelle”

Occhiuto ha usato le istituzioni come una porta girevole, i cittadini come un parco buoi a cui fare un fischio e i soldi della regione come soldi suoi. L’unico modo di non buttare via quei soldi è cambiare cavallo e domenica e lunedì votare per Pasquale Tridico. 2 - X Vai su X

L’avvocato di Stasi: “Per capire cosa è successo con quei soldi bisogna avere tutti gli elementi” #garlasco #AlbertoStasi - facebook.com Vai su Facebook

"E quei soldi?", "Mandatemi la Finanza": scontro in diretta tra Giletti e Lovati - Incalzato dal conduttore televisivo, il legale di Andrea Sempio ha infine deciso di non rispondere più alle domande sulla delicata questione ... Da msn.com