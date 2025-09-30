E quei soldi? Mandatemi la Finanza | scontro in diretta tra Giletti e Lovati

La vicenda della presunta corruzione in atti giudiziari dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e quella relativa all'ingente somma di denaro in contanti messa insieme dai parenti di Andrea Sempio per effettuare un pagamento "non tracciabile" continuano a tenere banco anche nei programmi televisivi che si occupano dell'omicidio di Garlasco, e non potrebbe essere altrimenti: intervistato da Massimo Giletti, il legale del "miglior amico" di Marco Poggi Massimo Lovati ha reagito in modo stizzito ad alcuni chiarimenti richiesti dal conduttore televisivo de "Lo Stato delle Cose". Alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni, i congiunti dell'indagato avrebbero fornito il loro supporto a Giuseppe Sempio e Maria Ferrari per prelevare dei soldi con cui "agevolare" in modo rapido la chiusura dell'inchiesta del 2017, conclusa con l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

