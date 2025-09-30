Se sei interessato ad acquistare in una catena di discount per poter risparmiare qualcosa, oggi vi spigheremo quale tra Lidl ed Eurospin ha prezzi più bassi. La risposta vi stupirà e non poco. Tra il 3 ed il 31 di marzo del 2025, Altroconsumo ha svolto un’interessante indagine in cui ha messo a confronto i prezzi dei vari supermercati e dei discount, andando così finalmente a rivelare il nome della catena più conveniente in assoluto. L’eterna sfida tra Lidl ed Eurospin si è così rinnovata, ed uno dei due si è nettamente imposto sull’altro, rivelandosi una vera e propria ancora di salvezza per i consumatori che hanno maggiori intenzioni di risparmiare. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - È più conveniente Lidl o Eurospin? Ecco tutta la verità sui 2 supermercati