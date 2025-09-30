È più conveniente Lidl o Eurospin? Ecco tutta la verità sui 2 supermercati
Se sei interessato ad acquistare in una catena di discount per poter risparmiare qualcosa, oggi vi spigheremo quale tra Lidl ed Eurospin ha prezzi più bassi. La risposta vi stupirà e non poco. Tra il 3 ed il 31 di marzo del 2025, Altroconsumo ha svolto un’interessante indagine in cui ha messo a confronto i prezzi dei vari supermercati e dei discount, andando così finalmente a rivelare il nome della catena più conveniente in assoluto. L’eterna sfida tra Lidl ed Eurospin si è così rinnovata, ed uno dei due si è nettamente imposto sull’altro, rivelandosi una vera e propria ancora di salvezza per i consumatori che hanno maggiori intenzioni di risparmiare. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: conveniente - lidl
Eurospin o Lidl, dove si risparmia di più? Ecco il supermercato più conveniente
Lidl lancia la campagna internazionale “Vale davvero.”, un messaggio che unisce qualità, convenienza e sostenibilità. Lo #spot mette in primo piano l’#ortofrutta fresca, simbolo di genuinità e benessere, e ribadisce l’impegno dell’insegna verso clienti, collabo - facebook.com Vai su Facebook