È Pepe in Grani di Franco Pepe la miglior pizzeria d’Italia

Roma, 30 ottobre 2025 – Si è tenuta ieri sera a Roma con un grande successo di pubblico, nel monumentale salone di Spazio Novecento all'EUR, la IV edizione dei Pizza Awards Italia, vero e proprio "Oscar della Pizza" che vede in veste di giudici oltre 200 giornalisti di tutte le regioni d'Italia e di tutte le testate, curatori delle guide, esperti del settore. il premio dedicato alle migliori pizzerie e pizzaioli d'Italia è stato organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 – Events Factory patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio e dall'Assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma.