E ora lui… Selvaggia Lucarelli bomba su Filippo Bisciglia dopo la rottura con Pamela Camassa
Diciassette anni d’amore non sono un capitolo che si chiude in silenzio. Lunedì sera, infatti, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno sorpreso tutti annunciando la fine della loro lunga relazione. Una notizia che ha travolto fan e addetti ai lavori, arrivata dopo settimane di voci su possibili crisi, ma senza alcuna conferma ufficiale. La coppia, che per anni aveva rappresentato un punto di riferimento stabile nel mondo dello spettacolo, ha scelto di raccontare la verità attraverso i social, con due messaggi carichi di malinconia ma anche di grande rispetto reciproco. È stato Filippo ad aprire la strada con poche parole dirette, pubblicate nelle sue storie su Instagram: “È da un po’. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
